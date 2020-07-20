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Известная мумия из израильского музея оказалась… «подделкой»

Агата Кловская
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Известная мумия из израильского музея оказалась… «подделкой»

Главное: Необычную мумию нашли в Израиле. Ее сделали из зерна и грязи.

Детали: Известная мумия, хранящаяся в Израильском национальном морском музее в Хайфе, возраст которой, по словам ученых, составляет три тысячи лет, оказалась «подделкой». Об этом пишут британские СМИ.

Выяснилось, что ее сделали из зерна и грязи.

Как сообщается, «египетский саркофаг в виде бога Осириса с мумией и еще один небольшой саркофаг, которым около трех тысяч лет, долгое время были частью израильского археологического музея».

Мумия

Впрочем, как отмечается, местные сотрудники «сомневались в подлинности официальных записей о том, что в них хранились мумифицированные сердца».

Так, эксперты говорили, что «в саркофаге большего размера может находиться мумифицированный ребенок».

В итоге, как сказано в публикации, «саркофаги были отправлены на экспертизу, где их изучили с помощью компьютерной томографии».

В сообщении сказано: «Мумия большего размера оказалась подобием человека, сделанным из зерна и грязи. В саркофаге меньшего размера в виде бога неба и солнца Гора была обнаружена мумифицированная птица, по мнению ученых, это был сокол».

Мумия

Один из экспертов, который проводил проверку мумии, рассказал: «В древнем Египте, когда создавалась гробница для человека, они помещали туда определенные артефакты и даже некоторых животных вместе с мумифицированными останками. И птицы в древнем Египте играли очень важную роль, потому что считалось, что они защитники, их часто помещали в гробницы с фараонами».

В тему: 16 августа 2018 года мы писали, что ученым удалось выяснить, когда египтяне слепили первую мумию.

20 февраля 2018 года сообщалось, что египетские археологи обнаружили несколько нетронутых гробниц с сокровищами и мумией.

Тэги: мир, история, Египет, Израиль, наука, мумия

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