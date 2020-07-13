Фотограф показал впечатляющие снимки кометы над Запорожьем

Главное: Над Запорожьем пролетела комета Neowise. Появились красивые фотографии.

Детали: Украинский фотограф Александр Поздняков сделал впечатляющие фотографии кометы Neowise небе над Запорожьем. Он показал свои снимки в «Фейсбуке».

Автор фотографий отмечает, что проводил съемки в субботу, 11 июля, в 22-24, а также в воскресенье, 12 июля, в 22-00.

Также он сообщил, что снял комету C/2020 F3 (Neowise) на точке съемки Бабурка, улица Воронежская (начало спуска на Вырву).

В свою очередь украинские астрономы говорят, что комета максимально приблизится к нашей планете 22-23 июля. Уже сейчас ее можно увидеть невооруженным глазом в южных регионах Украины.

В тему 5 июля 2020 года мы писали, что российский космонавт Иван Вагнер расказал, что уже в ближайшие дни население Земли сможет понаблюдать за полетом кометы C/2020 F3. По его словам, она является самой яркой кометой, которая пролетала над Землей за последние семь лет.