На многолюдных рынках Полтавы прогремели сразу два мощных взрыва

Главное: Неизвестные злоумышленники устроили взрывы в заведениях общественного питания, расположенных на рынках Полтавы. В полиции их действия квалифицируют как хулиганство.
Детали: В субботу утром, 11 июля, в двух кафе, расположенных на полтавских рынках, прогремели взрывы.
Как передает пресс-служба областной полиции, первый инцидент произошел около 10 часов утра на рынке «Мотель».
По словам очевидцев, неизвестный мужчина бросил в помещение кафе взрывпакет, после чего раздался взрыв.
Через некоторое время аналогичное происшествие случилось на рынке, расположенном на улице Зыгина. Предварительно, там взорвалась петарда.
К счастью, в результате инцидентов никто не пострадал.
В настоящее время на месте врывов работают следователи и эксперты-взрывотехники. Открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины («хулиганство»).
В тему: 17 мая 2017 года мы писали, что на Закарпатье участник АТО, отсидевший в свое время 10 лет за убийство сослуживцев, устроил взрыв в кафе.
А 8 ноября 2019 года сообщалось, что в одном из кафе Кыргызстана прогремели взрывы.
Напомним также, что 20 апреля 2009 года в Киеве на улице Булаховского,4д, произошел взрыв в кафе «Мачу Пикчу».
Сразу после взрыва продавцы близлежащих МАФов и жители окрестных домов выбежали на улицу и долго не расходились.
«Судя по звуку, это был взрыв газового баллона», — предположил тогда один из очевидцев.