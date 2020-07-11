На многолюдных рынках Полтавы прогремели сразу два мощных взрыва

Главное: Неизвестные злоумышленники устроили взрывы в заведениях общественного питания, расположенных на рынках Полтавы. В полиции их действия квалифицируют как хулиганство.

Детали: В субботу утром, 11 июля, в двух кафе, расположенных на полтавских рынках, прогремели взрывы.

Как передает пресс-служба областной полиции, первый инцидент произошел около 10 часов утра на рынке «Мотель».

По словам очевидцев, неизвестный мужчина бросил в помещение кафе взрывпакет, после чего раздался взрыв.

Через некоторое время аналогичное происшествие случилось на рынке, расположенном на улице Зыгина. Предварительно, там взорвалась петарда.

К счастью, в результате инцидентов никто не пострадал.

В настоящее время на месте врывов работают следователи и эксперты-взрывотехники. Открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины («хулиганство»).

В тему: 17 мая 2017 года мы писали, что на Закарпатье участник АТО, отсидевший в свое время 10 лет за убийство сослуживцев, устроил взрыв в кафе.

А 8 ноября 2019 года сообщалось, что в одном из кафе Кыргызстана прогремели взрывы.

Напомним также, что 20 апреля 2009 года в Киеве на улице Булаховского,4д, произошел взрыв в кафе «Мачу Пикчу».

Сразу после взрыва продавцы близлежащих МАФов и жители окрестных домов выбежали на улицу и долго не расходились.

«Судя по звуку, это был взрыв газового баллона», — предположил тогда один из очевидцев.