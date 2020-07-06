В Киеве воровка потеряла документы на месте преступления. После чего пыталась выпрыгнуть в окно

Главное: В одном из магазинов в Шевченковском районе Киева женщина украла товар и случайно обронила свои документы. Когда ее задержала полиция, воровка пыталась выпрыгнуть в окно.

Детали: В Шевченковском районе Киева женщина украла в магазине товар и, убегая от увидевшего это администратора, потеряла свои документы. Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

Инцидент произошел в магазине на улице Тургеневской — о нем по телефону «102» полицейским сообщила администратор, пытавшаяся самостоятельно задержать женщину, укравшую товар на сумму более трех тысяч гривен.

Прибывшие на место ЧП полицейские ознакомились с записями камеры видеонаблюдения и установили место нахождения женщины, вероятно, причастной к инциденту.

«Общаясь с патрульными, она утверждала, что у нее похитили документы, и что она не имеет никакого отношения к событиям в магазине. И только после того, как полицейские сообщили ей о записях камеры видеонаблюдения, перестала отрицать свою причастность и попыталась выпрыгнуть в окно», — говорится в сообщении.

После неудачной попытки побега 25-летняя женщина начала вести себя агрессивно. Ее задержали и доставили в Шевченковское управление полиции.

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