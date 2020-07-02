В Польше автобус с украинцами попал в огненное ДТП ‒ пострадали десятки людей

Главное: В Польше произошло ДТП с участием грузовиков и автобуса, перевозившего украинских заробитчан. В результате аварии пострадали 32 человека.

Детали: В районе польского города Богуславице (Силезское воеводство) произошло ДТП с участием двух грузовиков и автобуса, перевозившего украинских заробитчан.

Как передает «Страна», в результате аварии пострадали 32 человека, 10 из которых ‒ были госпитализированы.

Отмечается, что троих наиболее тяжело раненых пришлось эвакуировать с помощью вертолета.

По предварительным данным, в автобус с украинцами врезалась автоцистерна, у которой лопнула шина. Протаранив автобус, цистерна врезалась в грузовик, перевозившим горючие вещества. После этого оба грузовика загорелись.

На месте ДТП работали медики, спасатели и правоохранители. Детали аварии уточняются.

В тему: 30 апреля 2019 года мы писали, что в России перевернулся автобус с украинцами — пострадали десятки людей.

А 23 июля 2015 года сообщалось, что в Польше разбился автобус с украинцами. Жертв избежать не удалось.