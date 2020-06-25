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В Харькове жестоко избили сторонника «Партии Шария». Били битами по голове (фото 18+)

В Харькове жестоко избили сторонника «Партии Шария». Били битами по голове (фото 18+)

Главное: Ночью в Харькове жестоко избили сторонника «Партии Шария», который неделей ранее вел колонну в Киеве. Сейчас врачи борются за жизнь парня.

Детали: Сегодня, 25 июня, ночью в Харькове жестоко избили сторонника «Партии Шария», который 17 июня возглавлял колонну на митинге политсилы в Киеве. Об этом лидер партии Анатолий Шарий сообщил на своей странице в Facebook.

«Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, который вел колонну в Киеве (на митинге «Немой президент — не мой президент 17 июня). Все, Нацкорпус и Офис президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь», — написал, в частности, Шарий.

Он также добавил, что за два часа до попытки убийства парень написал очередное заявление на угрозы жизни со стороны начальника штаба Нацкорпуса Максима Жорина и главы Национального корпуса Харькова Константина Немичева.

Позже в комментарии телеканалу «112 Украина» Шарий рассказал подробности инцидента.

«Мне известно, что произошло: его подкараулили под домом, сзади несколько человек, это стандартное нападение Нацкорпуса, начали убивать его битами, потому что они не хотели его избить, они хотели его убить. Они забивали его битами, чтобы убить, но он выжил. За 2 часа до этого наш парень Никита написал заявление очередное в полицию по поводу угроз со стороны представителей Нацкорпуса, а конкретно главы штаба Нацкорпуса Жорина и главы Нацкорпуса Харькова Немичева. Это не одно заявление, заявлений за неделю поступило множество от нас, и множество раз официальные представители Нацкорпуса угрожали нашим людям, призывали их избивать, говорили, что они открыли сафари, предлагали деньги», — отметил блогер.

По словам Шария, все нападения на членов его партии происходят с одобрения руководства Офиса президента.

«Все это происходит не только под молчание и молчаливое одобрение главы Офиса президента Ермака, потому что все это начало происходить после мирной акции, проведенной в Киеве под ОП, и под кураторством. Я абсолютно уверен, что Билецкий давным-давно был бы арестован, как и преступники, находящиеся в его преступной группировке, если бы это не была связка Авакова, Баканова, Ермака и Зеленского. Я абсолютно уверен, что это кураторство правоохранительных органов», — добавил Шарий.

В тему: Несколько дней назад в Житомире ветеран «Азова» прямо в кабинете избил руководителя местной ячейки «Партии Шария». Нападавшим оказался ветеран «Азова» Роман Боровик с позывным «Сатана».

Тэги: общество, нападение, Харьков, происшествие, избиение, новости Украины, Партия Шария

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