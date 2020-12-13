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Колонка > Игорь Фроянов: забытый великий историк

Игорь Фроянов: забытый великий историк

Товарищ Краснов
13.12.20 08:54
52
Игорь Фроянов: забытый великий историк

5 декабря 2020-го года скончался один из крупнейших отечественных историков современности, Игорь Яковлевич Фроянов. Не звезда шоубизнеса, не политик, и даже не популярный ютубер и тиктокер. Всего-навсего великий учёный. А потому большинство СМИ предпочли умолчать об этом событии.

Игорь Яковлевич был специалистом по древнейшему периоду нашей истории – общей истории восточного славянства, когда не было ещё России, Украины и Белоруссии.

Как и любой честный учёный, он не подстраивался под господствующее мнение, а вёл честный и объективный научный поиск. И за это ему очень много доставалось в советское время. Истина, к которой стремился учёный, шла в разрез с догматическими взглядами, господствовавшими в позднесоветской исторической науке. И к несчастью, эти догмы были отягощены  вульгаризированным доведённым до идиотства марксизмом в сусловском изводе. Со щедро сдобренными цитатами из классиков марксизма неверными отжившими мнениями решались спорить единицы. Ведь научные оппоненты порой не стеснялись «шить» такому учёному антисоветчину.

Но Игорь Яковлевич был несгибаем и бесстрашен, как и подобает большому учёному. И он первым стал упорно доказывать ставшие сегодня вполне очевидными вещи. Отмечу три наиболее важные на мой взгляд

Во-первых, государство на Руси (как и во всём мире, но Фроянов доказал это на примере ранней древнерусской государственности) складывается значительно раньше, чем завершается процесс классообразования.

Во-вторых, Русь в домонгольский период не была феодальным обществом, большую часть землепашцев составляли не зависимые крепостные, но свободные общинники. Хотя крупные землевладельцы активно использовали как труд зависимых граждан, так и рабов, эти островки крупной собственности тонули в море свободных общин. Такое мнение шло в разрез с простой и примитивной схемой «феодальной раздробленности». И многим это было понятно уже в 60-е и 70-е годы, но громко заявлять об этом в слух отваживались немногие. Надо отметить, что сейчас благодаря ютубу многие популяризаторы науки вновь встали на службу обскурантизма. Насаждая  примитивные и неверные взгляды на домонгольское восточное славянство. Но если в советское время это делали в идеологических целях, то сегодня – в коммерческих.

В-третьих, древнейшие города Руси были племенными центрами независимых протогосударств. Или городов-государств. По-видимому, такое «полисное» устройство является закономерным этапом развития для всего человечества. Это прослежено сегодня не только на хрестоматийных примерах античного Рима и Греции, но и на древнейшем периоде Шумера, Египта и американских доколумбовых цивилизаций.

Фроянов внёс свою лепту в мировую историю, показав, что это было характерно и для Руси. Более того, ему удалось показать и наличие на Руси (не только в Новгороде) характерной для полисов демократии. Вечевой демократии. Такая форма правления  была характерна и для земель сегодняшней Украины. Не только северская земля с Черниговом или древлянская с Искоростенем. Но и полянская, включая «Матерь городов русских»: Киев.

Это противоречило освещённым цитатами Ленина и Маркса взглядам. И за несогласие с примитивной догмой Фроянова много били, не давали защитить диссертацию. Но в постсоветское время его били ещё сильнее. Били уже как патриота и государственника. Как защитника консервативных советских ценностей, борца с либерализмом и западничеством. Самым громким эпизодом в длительной травле учёного было снятие его с поста декана СПбГУ. Случилось это в 2001-м году, и либеральные СМИ вовсю вешали на него ярлык чуть ли не фашиста.

Но Фроянов был бойцом до мозга костей. Сломать его было невозможно. И он не сломался, продолжал работать и вести активную политическую деятельность. Таким это несгибаемый и твёрдый человек останется навсегда в нашей памяти. Он защищал науку до последнего дня и до последнего дня оставался патриотом.

Пусть некоторые научные работы позднего Фроянова, посвящённые XX веку, весьма спорны. Пусть далеко не все специалисты соглашаются с ним и в оценке опричнины времён Ивана Грозного, которой Фроянов также посвятил большую работу.

Но как бы не лютовали его недруги, неоспоримы его научные достижения как специалиста по Древней Руси. И не только научные. Как администратор он совершил настоящий повдиг. В 90-е именно Фроянов спас в сложнейшее время (вернее, безвременье) исторический факультет Петербургского госуниверситета, где по сию пору работает целая плеяда его учеников.

Игорь Яковлевич скончался на 85-м году жизни. Заснул и не проснулся. Сердце. На следующий день у него была запланирована лекция на родном факультете. Общественно-политическую деятельность он не прекращал до последнего дня.

Тэги: общество, Россия, историк, история Руси

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