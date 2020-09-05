Белорусский футбол в эпоху турбулентности

2020 год вынудил болельщиков следить за чемпионатом Беларуси. На карантинном безрыбье и «Городею» посмотреть в радость. Белорусское первенство проходит в обычном режиме — со зрителями на играх и без вынужденных многомесячных пауз между турами. Украинское телевидение весной ухватилось за трансляции белорусских матчей и теперь даже в Киеве есть болельщики у «Ислочи» и «Смолевичей».

Чемпионат Украины после возобновления обошелся без посетителей на трибунах. Украинцы изгалялись как могли чтобы воочию понаблюдать матчи любимых команд. В Чернигове пригоняли электромонтерскую вышку, садились на заборы и оккупировали балконы близлежащего дома дабы живьём посмотреть, как сражается «Десна». Больше всего повезло болельщикам закарпатского «Миная», смотревшим матчи прислонившись к сетчатой прозрачной ограде, установленной прямо у бровки. Соскучившись по стадионной атмосфере и оказавшись в Минске, я при первой же возможности отправился смотреть белорусский футбол.

ФК «Минск» — самый непопулярный столичный клуб. Забегая вперёд, сообщу, что в двухмиллионном городе на игру пришли всего двести семьдесят три зрителя. Причина отсутствия болельщиков кроется в истории клуба. Команду мастеров создали на базе футбольной школы молодежи чтобы тинэйджерам после выпуска было где обкатываться во взрослом футболе. Поэтому львиную долю болельщиков «Минска» на трибунах составляют родственники, друзья и знакомые игроков. Сидевший передо мной седовласый мужчина постоянно восклицал: «Левый хав по юношам в одном составе с моим внуком играл!».

Добираться до стадиона «Трактор» удобно — автобусная остановка расположена всего в сотне метров. А вот никаких оповещений в окрестностях арены о предстоящем поединке не наблюдалось — ни афиш, ни баннеров.

— Где касса? — спрашиваю у ковыляющего возрастного мужичка.

— Зачем тебе кассы? Вход бесплатный! — ответ слегка ошарашивает меня.

Привык, что в Украине приходится покупать билеты даже на самые захудалые поединки второй лиги. «Минск» сделал вход свободным чтобы привлечь хоть каких-то болельщиков на трибуны. Вблизи входа замечаю несколько милицейских автомобилей и автобус со спецназом — матч проходит за неделю до президентских выборов и во избежание провокаций привезли силовиков. На входе миловидные девушки в медицинских масках настоятельно просят всех болельщиков побрызгать ладони санитайзером для дезинфекции. Затем следует милицейский досмотр — работает пара специалистов. Выкладываешь всё содержимое карманов на стол и потом с ног до головы сканируют металлоискателем. Ничего запрещённого с собой не было, но милиция всё равно представляла опасность лично для меня. Дело в том, что по прилёту в Беларусь иностранец подписывает документ об обязательной двухнедельной самоизоляции с указанием места нахождения. На игру я пошел всего через день после прибытия, т.е. формально я ещё обязан находится в жилище и никуда не выходить. За нарушение правил самоизоляции полагается ответственность вплоть до уголовной, но мне повезло. Сверху на паспорт я положил мобильный телефон и кошелёк. Ловкость рук, никакого мошенничества и трезубец на обложке документа, удостоверяющего мою личность, становится незаметным для милиционера. В эпоху турбулентности приходится идти на ухищрения чтобы без проблем попасть даже на рядовой матч белорусского первенства. Милицейский досмотр длился секунд пятнадцать, и я благополучно попал в чашу арены.

— Бело-красный-белый флаг разрешат пронести с собой на трибуну? — деликатно интересуюсь у подростка, проходившего досмотр параллельно со мной.

— Лучше не стоит пробовать. Выборы президента на носу — сами всё понимаете, — вздохнув, ответил парень.

Стадион «Трактор» — уютный и просторный. Вмещает семнадцать с половиной тысяч зрителей. Расположен в парке имени пятидесятилетия Октября — антураж создают высоченные ели на склоне за трибуной. Атмосфера напомнила «Формулу-1» и немецкий автодром Нюрбургринг, где гонщики петляют по многовековому лесу. Последняя реконструкция «Трактора» проходила двадцать лет назад и стадион требует модернизации. VIP-ложа совмещена с комментаторской кабиной. Отдельного входа туда нет, и почётные гости вынуждены проходить досмотр с рядовыми болельщиками.

Десяток сидящих обернулись, когда в ложу для знати по ступенькам поднимался главный тренер молодёжной сборной Беларуси Сергей Яромко — других известных персон на матче не наблюдалось.

Поскольку я пришел за полчаса до начала поединка, то имел предостаточно времени чтобы оценить подтрибунные помещения. Ассортимент угощения для болельщиков скуден, но дёшев и вкусен. Полулитровый пластиковый стакан кваса стоит два белорусских рубля (эквивалент двадцати украинских гривен). Аналогична цена и на сосиску в тесте с кетчупом. С площадки под трибуной открывается вид на территорию, расчищенную для строительства национального футбольного стадиона. Арену без беговых дорожек вместимостью тридцать три тысячи зрителей возведут совместно с китайцами. Активности на месте строительства я не заметил — был выходной день. Судьба «Трактора» после введения в эксплуатацию соседа остаётся загадкой.

Хозяева принимали новичка высшей лиги брестский «Рух». Поскольку в Бресте все болеют за местное «Динамо», в прошлом году выигравшее чемпионат, то поддержка гостевой команды была нулевой — не увидел ни одного человека с атрибутикой «Руха». Несмотря на отсутствие симпатизирующих гости смотрелись достойно и в итоге даже смогли победить. Навес с фланга, удар головой, мяч поочередно ударяется в обе штанги. Суматохой во вратарской воспользовался полузащитник «Руха» Денис Гречихо и забил с полуметрового расстояния. Сам футбол в высшем белорусском дивизионе по уровню мастерства сопоставим с первой украинской лигой. Максимум три-четыре точных передачи подряд, в основном игра строится на длинных забросах вперёд в расчёте на таранные качества форвардов. Борьбы, жесткости и грубости меньше, чем в Украине. Семь желтых карточек в матче — это следствие того, что гости вышли вперёд на девятнадцатой минуте и при первой же возможности стали затягивать время. Белорусы играют аккуратнее, академичнее, но с меньшим задором. Украинский футбол более страстный, эмоциональный и пассионарный. Можно заметить, что чемпионаты отражают черты национального характера каждой из стран.

В перерыве решил посетить уборную. Ватерклозет самому найти сложно — ни табличек, ни указателей. Лишь после подсказки милиционера нашел. Туалет находился в подвале под трибуной. Атмосфера напомнила девяностые в наихудшем виде — сырость, потрескавшийся кафель, болтающиеся на одном гвозде щеколды, изъеденная ржавчиной сантехника. Но больше всего удивило не удручающее состояние уборной, а тот факт, что возврат на трибуну возможен только после повторного милицейского досмотра на главном входе. Снова пришлось поволноваться, но проверяющие, как и перед первым таймом, не заметили мой украинский паспорт с трезубцем. Обстановка на трибуне была гораздо приятнее, чем происходящее действо на зелёном поле. Сам газон ухоженный, аккуратно подстриженный, без бугорков, ям, проплешин и жёлтых выгоревших пятен — по качеству сопоставим с полями украинской премьер-лиги. Ощущалось, что собрались старые знакомые и закадычные друзья. Зрители постоянно приветствовали друг друга, обмениваясь рукопожатиями и хлопками по плечу. Хватало семейных троек «папа — мама — сын». Противовирусные маски были замечены лишь у нескольких юношей и девушек. В стране, не ставшей законодательно вводить карантин в связи с эпидемиологической ситуацией, население особо не проявляет инициативу с использованием средств индивидуальной защиты.

Особо стоит отметить, что службы ФК «Минск» и руководство федерации стараются, чтобы сделать из чемпионата Беларуси качественный и коммерчески востребованный продукт. Перед стартовым свистком судьи пресс-атташе хозяев ходил по трибунам и всем желающим бесплатно вручал цветные программки к матчу с качественной полиграфией и всей актуальной информацией о соперниках. Команды выходят на поле под официальный гимн турнира. Капитаны вместе с главным арбитром проводят жребий на фоне красочной передвижной арки с изображением логотипа титульного спонсора чемпионата «Беларусьбанка» и эмблемами встречающихся клубов. Шарфы, майки и бейсболки с символикой ФК «Минск» продаются у входа на стадион. В перерыве танцуют стройные чирлидерши. Для зрителя создают шоу — милости просим, только приходите к нам на стадион в день матча!

Футболисты на поле выделялись чем угодно (вратарь брестчан защитным шлемом как у Петера Чеха, розовыми бутсами, вздыбленной причёской «афро» как у промоутера бокса Дона Кинга), но только не игровыми качествами. Пристально всматривался, но талантов и запоминающихся действий игроков не заметил. Всё-таки сражались команды из нижней части турнирной таблицы. Зарплаты в белорусском футболе небольшие, но выплачиваются в срок. Начиная с сезона 2019/2020 в чемпионате России белорусы не считаются легионерами как граждане государства, являющегося членом Евразийского экономического союза. Поэтому самые талантливые молодые игроки Илья Шкурин и Виталий Лисакович из белорусского чемпионата перебрались в московские «ЦСКА» и «Локомотив» соответственно. В любое случае уровень белорусского первенства значительно вырос в сравнении с девяностыми годами. После развала СССР коллективы физкультуры, выступавшие на первенство республики, превратились в команды высшей лиги, но уровень демонстрировали скорее любительский, чем профессиональный. В последнее десятилетие в Беларуси появились крепкие в финансовом плане клубы, а с ними и квалифицированные иностранные игроки, что повысило общий уровень первенства.

Послевкусие от матча «Минск» — «Рух» осталось приятное. Игры следующего тура прошли уже без зрителей по политическим соображениям, так что мне несказанно повезло — успел проникнуться колоритом белорусского футбола.

Будете в Беларуси — обязательно сходите на футбол! Рекомендую — не пожалеете!