Папа Римский призвал Украину и Россию к мирным переговорам

Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию к мирным переговорам. Произошло это в его рождественском обращении Urbi et Orbi (к городу и миру), во время выступления с центрального балкона собора Святого Петра в Ватикане.

Так, он призвал «к смелости, необходимой для открытия двери к переговорам».

Глава католиков отметил: «Пусть замолчат звуки оружия в охваченной войной Украине!»

Кроме этого, Папа Римский призвал «к жестам диалога и встречи ради достижения справедливого и прочного мира».

Ранее Папа Римский сделал резонансное заявление по поводу украинцев и русских.