Британский премьер намекнул на возможность отправки войск в Украину, — The Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть развернуты на западе Украины. Они могут обучать украинских солдат. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, Стармер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским согласился, что «совершенствование» предложения по обучению является важным. Он напомнил, что около 51 000 украинских солдат прошли подготовку в Великобритании в рамках операции «Интерфлекс».

«Сэр Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть развернуты на западе Украины для подготовки солдат», — пишет издание.

Стармер напомнил, что около 51 000 украинских солдат прошли подготовку в Великобритании в рамках операции «Интерфлекс». Но чтобы доставить войска в Великобританию, нужно преодолеть много километров, и есть опасения, что украинцы неохотно записываются на обучение из-за этого.

Напомним, в ЕС нет консенсуса по отправке войск в Украину, возможно создание коалиции.