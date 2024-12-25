Немцы рассказали о гормоне любви кое-что интересное

Эксперты из Регенсбургского университета в Германии выявили ранее неизвестные свойства у окситоцина, то есть пептидного гормона, связанного с чувством доверия, привязанности и эмпатии. Его еще называют гормоном любви.

Во время опыта специалисты сумели разработать модель социального страха на условных рефлексах.

Проведенные на мышах тесты продемонстрировали, как хронический стресс и ранний жизненный опыт влияют на модели социального поведения грызунов.

После этого ученые сосредоточились на окситоциновой системе мозга и ее использовании для терапии таких состояний, как депрессия, тревожные расстройства и аутизм.

Указывается, что это расширило научное понимание работы окситоцина как нейропептида, выведя его за рамки представлений о гормоне любви.

Выяснилось, что в будущем окситоцин потенциально можно будет использовать для помощи пациентам, страдающим от социальной тревожности, аутизма и даже шизофрении.

Резюмируется, что для решения этих задач предстоит преодолеть ряд преград, в частности, оптимизировав доставку терапии на основе окситоцина в мозг больного.

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