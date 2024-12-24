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Новости > Шмыгаль рапортовал о финансовой устойчивости Украины

Шмыгаль рапортовал о финансовой устойчивости Украины

Агата Кловская
24.12.24 16:29
176
Шмыгаль рапортовал о финансовой устойчивости Украины

Украина завершает 2024 год в условиях финансовой устойчивости. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 24 декабря.

«За счет налогов, сборов, внутренних ссуд в полном объеме финансируем наши Силы обороны. Благодаря партнерам покрываем гражданские расходы», — сказал Шмыгаль.

По его словам, только прямая бюджетная поддержка Украины ее партнерами за этот год составит около $41 млрд. Более 16 млрд евро Украина получила от Евросоюза по программе Ukraine Facility, почти $5,4 млрд — по программе сотрудничества с МВФ.

«Также весома поддержка США, Всемирного банка, Японии, Канады и других партнеров... Благодарны всем друзьям Украины за солидарность. Это позволяет нам в полном объеме выполнять все свои обязательства», — заявил глава правительства.

Он рассказал, что за 11 месяцев 2024 года более 510 млрд грн из государственного бюджета было выделено на социальное обеспечение, 140 млрд грн — на программу государственных медицинских гарантий, 163 млрд грн — на трансферты местным бюджетам.

«Четко понимаем, откуда будем брать средства в следующем году. Ожидаем привлечь более 38 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов. А также получить средства от замороженных российских активов», — добавил он.

Напомним, экономический рост в Украине притормозил почти до нуля.

Тэги: Украина, экономика, Денис Шмыгаль

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