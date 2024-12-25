Россияне пытаются запретить украинцам в оккупации праздновать Рождество

Россияне на временно оккупированных территориях Украины пытаются подавить празднование Рождества по новоюлианскому календарю, которое отмечается 24 и 25 декабря. Об этом сообщает «АТЕШ».

Партизаны рассказали, что коллаборационисты на предприятиях собирают информацию о людях, которые придерживаются этой традиции, и передают данные в ФСБ. Людей, которые придерживаются украинских традиций, считают «потенциальными диверсантами».

Также отмечается, что празднование Рождества с 24 на 25 декабря оккупанты воспринимают как проявление украинской идентичности и «угрозу» для себя.

Кроме этого, оккупанты стремятся подавить любые культурные традиции, связанные с украинской церковью и народом.

«Однако попытки искоренить украинскую культуру обречены на провал», — отметили партизаны.

Напомним, россияне учат детей в оккупации писать доносы.