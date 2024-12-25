Лавров подтвердил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность начать мирные переговоры с Украиной. По его словам, инициатива исходит от главы государства Владимира Путина.

Дипломат сказал: «Сформулированные президентом принципы не являются предварительными условиями. Это то, что вытекает из международного права».

Он отметил: «От переговоров, и это Владимир Путин не раз отмечал, мы никогда не уходим, но нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения, когда они к нам поступят».

Чиновник резюмировал, что реакция России на эти предложения будет зависеть от ее национальных интересов.

Ранее спецпредставитель Трампа пообещал «справедливый» мир в Украине.