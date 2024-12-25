В Украине ожидается рост депозитных ставок

В Украине могут вырасти депозитные ставки. Об этом сказала директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Она напомнила, что в этом месяце финансовый принял решение повысить учетную ставку на 0,5% до 13,5% годовых, что может привести к повышению депозитов в отечественных банках.

Было сказано, что НБУ отреагировал на ускорение инфляции повышением учетной ставки, что должно, в первую очередь, способствовать сдерживанию инфляционных ожиданий основных экономических агентов, населения, бизнеса.

Говорится: «Вместе с тем это важно для финансового сектора, ведь будет означать, что длительное достаточно снижение коммерческих ставок приостановится. Более того, есть факторы, которые в дальнейшем вероятно будут стимулировать банки предлагать даже более привлекательные условия размещения средств».

Информируется, что ужесточение монетарных условий прогнозируемо остановит снижение коммерческих ставок банков, длившееся более года.

Сообщается: «Текущий уровень депозитных ставок и ставок по ОВГЗ обеспечивает доходность гривневых активов, выше прогнозируемой инфляции по итогам 2025-го года, и, соответственно, их привлекательность».

Добавляется, что депозитные ставки с июля существенно не менялись, стоимость фондирования банков тем временем несколько снизилась, отражая предыдущие изменения ставок.

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