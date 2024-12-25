Россияне заместили более 35% жителей Крыма

В течение десяти лет аннексии Крыма российские власти заменили более 35% жителей полуострова. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя президента Украины в АР Крым Ольга Куришко, пишет Тиждень.

Она отметила, что по результатам социологического исследования Киевского международного института социологии по когнитивной деоккупации Крыма этническая структура населения Крыма существенно изменилась после российской аннексии.

«Российские власти организовали масштабное переселение жителей РФ на полуостров, а после 2022 года — принудительное перемещение из недавно оккупированных регионов Украины», — отметила Курышко.

По ее словам, Россия перевезла на полуостров или побудила к переезду около миллиона человек.

«И это в то время, когда тысячи граждан Украины были вынуждены покинуть дома из-за регулярных преследований и репрессий со стороны оккупантов, милитаризации, неприятия оккупации и нежелания жить под ней. Для региона с населением около 2,5 миллиона человек это означает, что за десятилетие оккупации россияне заместили, по самым скромным подсчетам, более 35% жителей», — акцентировала Курышко.

Напомним, Эрдоган заявил, что Крым должен быть возвращен под контроль Украины.