РФ ударила по ТЭС: серьезно повреждено оборудование

Российские войска ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду, 25 декабря.

«РФ совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС», — говорится в сообщении.

После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования.

В 2024 году это уже 13 массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании.

Напомним, в ОП рассказали о «переговорах» об отказе от ударов по энергетике.