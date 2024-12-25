В Парагвае накрыли гигантскую партию марихуаны

Президент Парагвая Сантьяго Пенья поведал о конфискации гигантской партии марихуаны. Местные правоохранители накрыли 57 тонн наркотиков, которые собирались переправить в Бразилию.

Глава государства написал в социальной сети Х: «Мы смогли нанести серьезный удар организованной преступности при помощи операции «Марангату». Она дала возможность конфисковать 57 тонн прессованной марихуаны, которая была готова к отправке в Бразилию».

Добавляется, что ущерб для преступной группировки составил 22 миллиона долларов.

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