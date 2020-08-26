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«Шахтер» – «Динамо»: битва за Суперкубок – третьеразрядный трофей с огромным значением

Андрей Шахов
26.08.20 08:06
667
«Шахтер» – «Динамо»: битва за Суперкубок – третьеразрядный трофей с огромным значением

В первую очередь, хочу поздравить  болельщиков «Динамо» с трофеем. Парадокс: «Динамо» в этом году завоевало два трофея, а «Шахтер» – один! Конечно, вопрос в качестве, но Суперкубок, хоть и считается третьеразрядным призом в любой стране (чемпионат и Кубок страны котируются несоизмеримо выше), но, мне кажется, что он может сыграть очень важную роль. И дело не в том, что теперь у «Динамо» больше Суперкубков, чем у «Шахтера» – 9:8, в том числе три подряд. Речь о будущем этой команды.

Хотя бы с точки зрения психологии. «Динамо», играя без Миколенко, Бурды, Попова, Шабанова, то есть без трех из четырех основных защитников, без Вербича, Цыганкова и Шепелева, а также Русина и Вантуха, который на сборах пробовался на место левого защитника, выиграло у «Шахтера», который восемь дней назад играл в полуфинале Лиги Европы! Как тут не приобрести дополнительную уверенность в своих силах?

Другой нюанс. Во многом, согласитесь, это была победа тренерского штаба «Динамо» над тренерским штабом «Шахтера». Конечно, тренеры «Динамо» внимательно посмотрели и изучили, как «Интер» разобрал «Шахтер» на запчасти. Ничего нового, по большому счету, они не придумали. Пресс, активная игра в начале и середине первого тайма, использование слабостей в игре «Шахтера»…

А именно: потеря футболистами позиций и соперников, неплотная игра с ними (вы заметили, что Сидорчук и Де Пена (первый гол), Андриевский и Соль (третий) имели время и пространство для принятия решения, а Жерсона и вовсе один бежал по широченному коридору и никто его не встречал?), некачественная подстраховка, нежелание атакующих полузащитников отрабатывать сзади, слабая игра на втором этаже – динамовцы ведь два мяча головой забили!..

2:0, и потом тяжелейшая работа, направленная на удержание результата.

Вдобавок качественные и своевременные замены. Вспомните, как усилили игру те, кто вышел на замену с «Олимпиком» и, прежде всего, Жерсон Родригеш. Вот и сейчас третий гол организовали «скамеечники» (Андриевский навесил, а Соль – забил). Такие победы увеличивают доверие и уважение к тренеру. Игроки видят, что даже в ослабленном составе можно брать трофеи, если играть ответственно, дисциплинированно, уверенно, если проявлять характер и если правильно была выбрана тактика. Да я сам не раз писал: ни Хацкевич, ни Михайличенко не показали умение выжимать из игроков максимум. Во вторник на НСК «Олимпийский» из этого состава максимум был выжат.

А вы посмотрите, как играл списанный Жерсон Родригеш! Пахал в обороне, забил гол-шедевр, перебросив мяч через Пятова. Именно Жерсон был лучшим на поле, и уверен, что такой классной, самоотверженной и дисциплинированной игры он еще не показывал ни в Киеве, ни в Турции. Забил и Соль, показав, что, если на форварда играть, а не игнорировать его (и это не только к Солю относится, а к любому, кто выходил на острие динамовской атаки), он кое-чего может. А как отпахал Шапаренко! Будто Давидс его фамилия или Гаттузо! А ведь этим игрокам предыдущие тренеры не очень-то и доверяли…

В то же время матч показал и слабые места в команде. Их тоже хватает. В последние годы «Динамо» подводила реализация. Сегодня она была стопроцентной. Три удара по воротам – все три в створ и все три – голы! Честно говоря, я не припомню матча, в котором команда с трех ударов забила три мяча.

Но три удара по воротам за матч – очень мало! Да, команда сконцентрировалась на удержании добытого преимущества в счете.  Если верить Каштру, то «Динамо» владело мячом только 27% игрового времени. Но, во-первых, если ты держишь оборону, то жизнь существенно облегчают острые контратаки, в которых создаются моменты. Контратак было мало, моментов между голами Родригеша и Соля не было вообще. Тут претензии можно предъявить и к Супряге, который, как форвард быстрый, должен был пытаться убегать и обострять. Ему это не удавалось.

С другой стороны, действия в обороне и близко не схожи на идеальные. У «Шахтера» были моменты. Еще в первом тайме после ответного мяча была перекладина после удара Тете, хватало моментов у ворот Бущана и во втором тайме. Вроде бы и немного бил «Шахтер», но шансов имел достаточно, чтобы отыграться. Поэтому вопросы к защитникам. Я понимаю, что могли нервничать молодые Тымчик, у которого это был первый финал в карьере, и Сирота, но мне по-прежнему не нравится Караваев на позиции левого защитника. Понимаю, что это вынужденная мера в связи с отсутствием Миколенко и Вантуха, но от такого опытного футболиста ждешь более надежных действий.

Хорош был Сидорчук, который в придачу ко всем своим черновым действиям еще и голевую передачу на Де Пену отдал, но готов ли он показывать футбол такого качества дважды в неделю? По-моему, нет, а это означает, что для решения больших задач, а попадание в Лигу чемпионов и победа в чемпионате страны являются таковыми, нужно качественное точечное усиление. Уверен, это понимают в клубе, так что в августе-сентябре (чем раньше, тем лучше) состав «Динамо» усилится кем-то действительно стоящим.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, спорт, Суперкубок Украины, ФК Динамо Киев

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