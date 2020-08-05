Битва за Днепр. Остался ли у Зе-команды выбор?

В Днепре наделало шума довольно странное и размытое интервью советника Ермака и вызвало целый ряд вопросов в духе, а что это собственного говоря было?

Одним из первых на это интервью отреагировал политический эксперт Дмитрий Корнейчук неплохо знающий самого Подоляка. Корнейчук дал однозначную оценку того, что это «заказной» материал и «заряжен» в интересах дуэта Корбана-Филатова.

В дискуссию вокруг интервью включился политолог Андрей Золотарев, глубже знающий местную специфику:

«Трудно не согласиться с Дмитрием Корнейчуком о характере этого интервью. Как и с тем, что одна из целей вбросить в информационное пространство тезис о безальтернативности Филатова и убедить партийные верхи «Слуги народа» в бессмысленности ставки на Сергея Рыженко. Похоже на то, что наряду с лоббистами Коломойского на Банковой объявились лоббисты Корбана-Филатова, которые тоже хотят выдвижения Бужанского от «Слуги народа».

Советник главы ОПУ ссылается на очень странную социологию. Похоже озвученная цифра рейтинга Филатова взята из социологии «Социса» чья ангажированность командой Порошенко хорошо известна. За последний месяц я ознакомился еще с рядом социсследований которые проводили разные политсилы и кандидаты в мэры и там фигурируют другие цифры. У Филатова порядка 30%, а у Рыженко порядка 19%.

Я бы на месте Подоляка обратил бы внимание на антирейтинг Филатова и его конкурентов.

Ибо в большинстве случае игра с цифрами рейтингов поддержки без учета остальных факторов имеет вполне очевидный манипулятивный характер. Филатов когда то начинал кампанию на пост мэра Днепра с 8% поддержки, проиграл первый тур, но во втором выиграл. Тоже самое можно сказать и о кампании Зеленского осенью 2019 года никто не воспринимал шансы Зеленского всерьез с его 7%, все были убеждены, что борьба развернется между Тимошенко и Порошенко. с объективной точки зрения у них были все козыри на руках: рейтинги, медийная поддержка, отмобилизованные политические команды, финансовые и организационные ресурсы.

Напомню одну прописную истину, как правило во втором туре люди голосуют не «за», а «против». Поэтому даже побеждая в первом туре можно проиграть во втором если у тебя высокий негативный рейтинг.

Антирейтинг же у Филатова имеется, причем сопоставимый с рейтингом его поддержки, на уровне за 30 процентов горожан подуставших от непрофессионализма, воровства и хамства городской власти. Поэтому «Слугам» надо не рейтингами меряться, а смотреть на потенциал консолидации вокруг кандидата от «Слуги народа» тех, кто не хочет еще одну пятилетку жить под Корбаном и Филатовым.

Как бы там ни было Подоляк повторил тиражируемый командой Филатова тезис о его безальтернативности.

Долгое время несмотря на то, что недовольных «аборигенами» в городе хватало, но подняться против них в полный рост элементарно боялись. Ведь проблема не в том, что в любой конфликтной ситуации Филатов хамит или как североамериканский зверек пускает вонючую струю. Все это имеет вполне конкретное материальное измерение, тот же Дмитрий Погребов экс-секретарь горсовета знает почем ему обошлась размолвка с Филатовым.

Пока открыто против Филатова выступает Бужанский, но за ним стоит поддержка и немалые ресурсы Коломойского.

Правда, помимо этого у Бужанского хватает проблемных мест, которые скорее всего останавливают Зеленского в принятии решения о его поддержке. Команда Корбана-Филатова давно уже инвентаризовала все «скелеты в шкафу» у Бужанского, они прекрасно видят и потолок его электоральной поддержки. Это позволяет рассчитывать на второй тур с ним без ожидания неприятных электоральных сюрпризов. Макса уже позиционируют, как наймита олигарха с «ватными» взглядами и криминальным прошлым. Не важно, что «сову натягивают на глобус». В политической борьбе нет правдивой и неправдивой информации, есть информация которой верят и которой не верят. Ложь, повторенная сотню раз становится правдой. И Корбан с Филатовым это прекрасно знают.

Вброс о бесперспективности ставки на Рыженко подтверждает мое мнение, что для Корбана и Филатова выдвижение Бужанского более желательный вариант.

Возвращаясь к вопросу о том, кто мог бы выступить альтернативой Филатову и имеет потенциал объединения разнородной и разобщенной оппозиции мэру. Сегодня такой потенциал выше у главврача областной больницы им. Мечникова Рыженко.

Во-первых у Рыженко есть «история успеха». Филатов за пять лет опустил город до уровня «середнячка» среди областных центров. Рыженко же сделал «Мечку» одной из лучших больниц в стране, опыт управления у него есть. Поэтому ярлык фэйсбук-воина и «артиста разговорного жанра» ему не приклеишь. Профессионализм же мэра и его команды символизирует эпопея с ремонтом Нового моста.

Во-вторых, социология показывает, что во втором туре Рыженко могли бы поддержать как условные избиратели «За життя», так и те кто является сторонниками «Евросолидарности» или «Батькивщины». Ярлык «ватника» на него наклеишь, повторить фокус 2015 года, когда горожан запугивали войной и приходом «русского мира» не получится. Атошники и добробатовцы хорошо знают, что благодаря больнице Мечникова многих вытащили с того света, многим просто сохранили здоровье и поставили ноги. Участвовать в провокациях против Рыженко они точно не будут. Значит и эта линия конфликта не сработает.

В-третьих, Рыженко не ассоциируется ни с олигархами, ни с группировками борющимися за контроль над городом и регионом, нет у него и коррупционного шлейфа. Значит есть перспектива получить поддержку той части бизнеса которой надоел беспредел и атмосфера страха насаждаемая «корбанавтами».

Фразу Филатова «это наш город», Филатов с Корбаном понимают буквально. И это многие чувствуют на собственной шкуре.

Разумеется Корбан-Филатов не могут не понимать этих очевидных преимуществ фигуры Рыженко поэтому до принятия окончательного решения мы вполне можем увидеть еще подобного рода вбросы и «сливы».

А если всерьез и по делу говорить о тяжелой ситуации в Днепре, то куда большей проблемой чем текущие рейтинги кандидатов является внутривидовая борьба в Зе-команде. В конечном итоге осталось ждать недолго и мы увидим устоят ли в президентской перед «очень весомыми» аргументами лоббистов с двух сторон".