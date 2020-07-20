Какой тренер нужен киевскому «Динамо»?

Я не буду здесь писать конкретные фамилии, но выскажу кое-какие «требования».

1. Умение выжимать максимум из имеющихся игроков.

К сожалению, ни Хацкевич, ни Михайличенко сделать этого не смогли, и поэтому «Динамо» конкурировало не с «Шахтером» за первое место, а с «Зарей» и «Десной» за второе, отстав от «Шахты» на рекордные 23 очка.

2. Уметь и желать работать с молодёжью.

В «Динамо» пока еще хватает талантливой молодёжи, но, к сожалению, и Хацкевич, и Михайличенко предпочитали ставить проверенных ветеранов, а не развивать клубных воспитанников. Поэтому Нещерет и Забарный так и не вышли на поле, Цитаишвили сыграл лишь в десяти матчах и ни одного не провёл полностью, Сирота – в двух, а у Шапаренко только восемь выходов в стартовом составе (статистика приведена только по чемпионату Украины). Другие просто отправились в аренду и стали лидерами в своих командах.

К сожалению, доверие к молодёжи было минимальным. Миколенко при Хацкевиче стал стабильным игроком основы только после травмы Пиварича, и не сломайся хорват, кто знает, где и кем был бы сейчас Виталий. Попов при Михайличенко – только благодаря травме Бурды, Сирота появился из-за травмы Попова, а Русин из-за ситуации с Бесединым, Жерсоном и Солем.

Во многих матчах, где исход был ясен и оставались замены, тренеры предпочитали никого не менять и не выпускать молодых, которым, думаю, лишний раз не помешало б засветиться в первой команде.

Да, палка о двух концах, и нельзя не признать, что многие молодые игроки перестали прогрессировать. Так вот, по-моему, одна из главных задач нового тренерского штаба должна заключаться в том, чтобы талантливые клубные воспитанники снова начали расти.

3. Уметь мотивировать и объединить игроков, чтобы не было проваленных матчей только из-за того, что динамовцы не смогли настроиться на соперника.

4. Быть тактически гибким, уметь перестраивать игру команды, если что-то пошло не так. Если не ошибаюсь, в три защитника последний раз «Динамо» играло еще при Реброве. Я ни в коем случае не говорю о том, что данная схема - панацея, а привожу это как пример. Игра «Динамо» стала донельзя предсказуемой, и соперники прекрасно знали, как ей противостоять. Как правило, хватало забиться в оборону и изредка контратаковать, зарабатывая стандарты.

5. Дисциплина, оборона и стандарты. Никогда не забуду, как в разобранное «Динамо» пришел Михаил Фоменко, после чего команда обыграла дома 3:1 «Барселону» Стоичкова, Лаудрупа, Ромарио, Кумана…

Да, на «Камп Ноу» были 1:4, но 3:1 в Киеве вспоминаются как нечто на тот момент несусветное. И ведь тогда в «Динамо» не было звездных игроков: пару центральных защитников составляли Пономаренко и Хруслов, в середине поля блистал Топчиев, развивались молодые Шкапенко и Ребров... «Динамо» играло просто, но надежно и каждый угловой у ворот соперника был опасен.

6. Суметь вернуть игрокам психологию победителей. К сожалению, от этого словосочетания применительно к нынешней команде остался лишь набор букв, и девять поражений в нынешнем чемпионате, а также только один выигранный матч в несложной группе ЛЕ это подтверждают.

Повторюсь, что написал ночью: задача выбора тренера – самая важная, сложная и ответственная. Очень важно попасть в яблочко, ведь от правильности этого решения зависят дальнейшие результаты команды.