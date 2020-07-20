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«Колос» – «Динамо»: результат-то останется…

Андрей Шахов
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«Колос» – «Динамо»: результат-то останется…

«Нашим хоккеистам нужна была только победа. Победа шведов над чехами. И наши хоккеисты её добились...»

Да уж, честно говоря, не такого завершения сезона ожидал. Нет, закончилось с турнирной точки зрения всё хорошо, вот только эти «всё хорошо» вызывают не радость, а, скорее, злость.

Формально тренерский штаб и команда выполнили задачи, поставленные в середине сезона. Команда вторая? Вторая! Кубок Украины завоевала? Завоевала! Но вопросов всё равно очень много. И вопросов весьма нелицеприятных по отношению ко всем без исключения – к игрокам, врачам, аналитикам, тренерам, руководству клуба.

Меня, как болельщика «Динамо», совершенно не радует ТАКОЕ решение задачи. А как может радовать:

А) второе место?

Б) второе место с девятью поражениями в 32-х матчах?

В) второе место с 23-очковым отставанием от чемпиона?

Г) второе место, добытое благодаря удачному исходу параллельного матча с участием прямого конкурента?

Д) ноль очков в четырех матчах с «Шахтёром»?

Лично я не принимаю объяснение в виде:

– а у нас много травмированных... А почему в «Динамо» всегда много травмированных? А чего вы ожидали, ведь очевидно, что при таком плотном графике, да еще и без должной подготовки после эпидемии травмы неизбежны?

– у «Колоса» было на сутки больше времени на подготовку… А я считаю, что командам уровня «Колоса» «Динамо» не имеет права проигрывать, даже если предстоит играть на вторые сутки после игры с «Зарей»! Тем более проигрывать решающий матч!

После поражения от «Шахтера» писал: «К сожалению, это киевское «Динамо» превратилось в команду, которая может с честью выйти из очень сложного положения, а может, находясь в заведомо выигрышной позиции, загнать себя в угол. Поэтому даже если перед последним туром, перед матчем с «Колосом» у «Динамо» будет трехочковый запас, лично я не буду уверен в том, что команда финиширует второй, пока не раздастся финальный свисток на стадионе «Оболонь». А многие говорили о гарантированном втором месте после победы в Запорожье».

Именно такую концовку мы и получили, хоть и на другом стадионе...

Повезло, что всё равно, несмотря на результат, пробились в квалификацию Лиги чемпионов. Но толку с этого? На стадии третьей квалификации будет один матч, в котором хозяина определит жребий. Но в состоянии ли выиграть этот матч команда, которая не может одолеть «Лугано», не может, ведя в счете, хотя бы удержать ничью с «Мальмё», которая проигрывает решающий поединок «Колосу», совершенно немотивированному с точки зрения ситуации в турнирной таблице? В квалификации ЛЧ ведь не будет соперников уровня «Лугано», «Мальмё» и тем более команды из Ковалёвки...

Сейчас у игроков отпуск. Как сказал Алексей Михайличенко, десятидневный. И, как обычно, отпуск игроков совпадает с самым тяжелым периодом у руководства клуба. Тренер прав, что нужна чистка, президент прав, что нужно усиление. Но для начала нужно определиться с флагманом. И тянуть нельзя, ведь примерно через месяц стартует новый украинский сезон, а менее чем через два – и еврокубковый.

К этому времени нужно сделать невероятно много:

– проанализировать причины неудач;

– поработать с психологией игроков, чтобы они прекратили перебирать матчи на сложные и лёгкие, важные и не очень, те, в которых нужно непременно побеждать и те, где и ничья сойдет. Чтобы они начинали играть в футбол со стартовым свистком, а не с первого пропущенного гола, ведь в пяти последних матчах с участием «Динамо» счет открывал его соперник;

– наладить игру в обороне, ведь после выхода из карантина не забил «Динамо» только перволиговский «Минай» в кубковом матче;

– улучшить игру при стандартах как у своих ворот, так и у чужих: что «Ворскла», что «Колос» регулярно доставляли массу проблем при штрафных и угловых;

– наладить реализацию, ведь очевидно, что создает команда не меньше, чем «Шахтер», а вот забить не может. Я не тренер и не знаю, как это сделать, но, может, действительно заставлять игроков атаки реализовывать выходы один на один или даже просто бить в упор в касание и отпускать игроков с тренировки только после того, как он забил хотя бы девять из десяти;

– научиться задействовать в игре нападающего, ведь кого ни поставь, а выпускали многих (Жерсон Родригеш, Беседин, Русин, Соль, Каргбо…), нападающий в команде чуть ли не чуждый элемент. А ведь эти форварды хорошие, и в прежних клубах играли неплохо и забивали немало, но игра «Динамо» со времен Хацкевича выстраивается так, что в ней нападающему очень тяжело себя проявить;

– найти игроков на проблемные позиции. В первую, на мой взгляд, очередь, левый центральный защитник и опорный хав;

– просто определиться с составом! В «Динамо» слишком много игроков вообще, и хватает игроков среднего уровня, которые ничего не могут дать команде.

Но для начала за десять дней отпуска руководству нужно определиться с тренерским штабом. И именно это решение – самое важное, сложное и ответственное.

С нетерпением ждём.

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, спорт, Чемпионат Украины, Колос

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