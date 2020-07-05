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«Динамо» – «Шахтер»: «никогда такого не было, и вот опять»

«Динамо» – «Шахтер»: «никогда такого не было, и вот опять»

Николай Шапаренко: «Так, как мы вышли в первом тайме, считаю, так не нужно играть».

Алексей Михайличенко: «Впереди три игры в чемпионате, которые мы должны обязательно выигрывать и конечно, финал Кубка Украины – здесь вообще нет никаких разговоров...»

Две цитаты – игрока и тренера. В первой – озвучена проблема, во второй – задача. Фраза, которую сказал Коля, в той или иной формулировке повторяется едва ли не после каждого неудачного матча команды, тем или иным игроком. «Да только воз и ныне там», – как говорил известный русский баснописец и поэт Иван Андреевич Крылов. Год назад «Динамо» проиграло дома «Десне», и Артем Беседин сказал: «Так играть нельзя». Два года назад дома проиграло «Львову» – «Так играть нельзя»...

Ребята, дорогие вы наши, любимые вы наши, ну почему же тогда вы играете так, как нельзя?

Конечно, мы, болельщики, понимаем, что очень тяжело выходить на поле без основного центрхава, без лидера, без трех основных центральных и ведущего левого защитника, играть, когда из квартета основных беков в строю только один. Однако именно единственный основной защитник, Кендзёра, стоял, разинув рот, когда «Шахтер» забил победный мяч.

Многие восторгаются Тайсоном и его пасом на Патрика, когда тот забил победный мяч. Но слушайте, поставьте вместо Тайсона-футболиста Тайсона-боксера, и дайте ему столько времени, так он тоже такую передачу сделает. Даже 50 лет назад, когда Йожеф Сабо был еще звездой, а не экспертом, игрокам не давали столько времени, сколько динамовцы дали бразильцу! Четыре секунды Тайсон просто стоял с мячом перед штрафной, и ни один, ни один, игрок «Динамо» не попытался на него напасть!

И это во втором тайме, когда команда прибавила. Про первый, в котором «Динамо» играло так, как «не нужно играть», без единого удара в створ, я вообще молчу.

Алексей Михайличенко озвучил задачу на концовку сезона: выиграть три оставшихся матча чемпионата и финал Кубка. Это хорошо и правильно, но «Динамо» двумя последними поражениями поставило себя в такую ситуацию, когда уже не всё зависит от него. Если «Десна» выиграет все оставшиеся матчи, она будет иметь с «Динамо» равное количество очков и опередит киевлян по личным встречам: два очных матча в этом сезоне выиграла черниговская команда, тогда как киевская – лишь один.

Наконец, как побеждать, не нанося удары в створ ворот в целом тайме, не угрожая им, с одной стороны, и регулярно пропуская, с другой?  После карантина «Динамо» ведь не только забивает в каждом матче чемпионата, оно и в каждом матче пропускает. Если 15 забитых мячей в шести поединках – это большой плюс (2,5 гола за матч – очень приличная результативность), то 12 пропущенных (ровно два за игру) – это огромный минус.

Видите, сколько проблем нужно максимально оперативно решить тренерам и игрокам, чтобы выполнить задачу, которую озвучил главный тренер. Главная из них - отсутствие стабильности в игре. И стабильность эта не только от матча к матчу, но и по ходу одного отдельно взятого поединка. Как при Хацкевиче, так и при Михайличенко, нечасто команде удается сыграть ровно на одном высоком уровне два тайма. Матч с «Десной», равно как и матч с «Шахтером» еще раз вскрыли эту проблему.

После выхода из карантина «Динамо» и в первом, и во втором таймах пропустило по шесть мячей. Но до перерыва оно отличилось только четыре раза, а после – 11! В последних же четырех матчах из девяти голов только один был забит до перерыва! Почувствуйте разницу.

К сожалению, это киевское «Динамо» превратилось в команду, которая может с честью выйти из очень сложного положения, а может, находясь в заведомо выигрышной позиции, загнать себя в угол. Поэтому даже если перед последним туром, перед матчем с «Колосом» у «Динамо» будет трехочковый запас, лично я не буду уверен в том, что команда финиширует второй, пока не раздастся финальный свисток на стадионе «Оболонь». А многие говорили о гарантированном втором месте после победы в Запорожье.

Сейчас «Динамо» загнало себя в угол. А потому сначала «Ворскла», потом «Александрия», а дальше и «Заря» с «Колосом»... Верим и надеемся.

Только Киев! Только победа!

Канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, спорт, Динамо

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