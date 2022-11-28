После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация

Читаю и хочется калачиком... и.. все. Подготовка Киева к возможному блекауту.

Основные угрозы, которые могут быть от блекаута в Киеве:

• отсутствие света

• отсутствие отопления

• отсутствие какой-либо воды в водопроводах

• отсутствие связи

1. Отсутствие света приводит к отсутствию связи, воды в водопроводах и отоплению в высотных многоэтажках, поскольку их снабжение зависит в работе электронасосов. Лучшая ситуация с 5- и 9-этажками, для водоснабжения и отопления хватит городского давления носителей.

2. Отсутствие отопления несет наибольший риск — это слив воды из системы отопления (залить воду в систему невозможно в зимний период, то есть даже после окончания блекаута можем остаться без отопления/замерзания и разрывы системы отопления). Самая плохая ситуация тут для 5- и 9-этажек, поскольку дома старые и плохо утепленные + системы идут по чердакам и замерзают в первую очередь, поэтому при −10/-15 времени будет +/-сутки. Высотные многоэтажки лучше утеплены, насосные находятся в помещениях внизу домов и у домов есть время до 5-7 дней при таких температурах. Чобы понимать когда надо приспускать или спускать систему отопления следует на горищах/балконах/подвалах поставить бутылки с водой и как только вода в них начнет замерзать — надо сливать систему. Решение о спуске системы принимает каждый дом сам, без РГА, ответственное лицо указанное в Форме Е8, которая подавалась при подготовке к отопительному сезону (в Чернигове весной спускали прямо в подвалы, чтобы сохранить систему). Надо выработать алгоритм действий при понижении температуры!

3. Отдельные риски имеет система канализации: при отсутствии света и воды в системе, делаем вывод, что не работают станции перекачивающие нечистоты из сети в отстойники. То есть жители должны понимать, что нельзя ходить в туалет даже со своей водой, сливать в канализацию остатки борща — система наполнится и это все полезет в квартиры, это надо черпать и выносить, а если соседи сверху уехали, то это будет капать с потолка. (такая ситуация была несколько лет назад в восточных областях Украины). РГА рекомендуют копать во дворах ямы и ставить туалеты-будки (так спасался в марте Чернигов). Жители могут купить ведра с крышками, вкладывать туда мусорный пакет/несколько пакетов, чтобы не протекло, ходить семьей в пакет, затем завязывать и выносить на свалку. Биотуалеты скорее всего некому будет обслуживать — без связи просто не будет возможности вызвать обслуживание!

4. Вопросы пожарной безопасности:

а) при отключении света — система не работает!

б) при отсутствии связи не работают даже службы экстренного вызова 101, 102, 103. Поскольку жильцы приобрели в квартиры опасные аккумуляторы, баллоны с газом — риски возникновения пожара возрастают.

Необходимо разработать алгоритм связи со скорой помощью и пожарными:

а.) определить, где находятся ближайшие пункты скорой помощи и пожарная станция;

б) определить список жителей, которые на собственных авто смогут поехать в эти пункты и их вызвать.

5. Предоставить жителям список ближайших пунктов несокрушимости и ссылку на весь список — там нельзя жить, можно заряжать гаджеты, доступ к интернету, медикаментам, воде, теплу, подогреть еду и воду

6. В бюветы будет приезжать генератор, чтобы была возможность качать воду. Ксожалению РГА пока не определила перечень бюветов, будут ли все, или какое-то количество — нужно будет искать.

7. Следует иметь небольшие генераторы, скидываться с жителями на топливо, чтобы иметь возможность зарядить гаджеты и подогреть кипяток! Большие генераторы на дом не советуют, поскольку если в системе не будет воды — насосам нечего будет качать, генератор для лифтов не эффективно, отопление в квартирах ни один мобильный генератор не потянет.

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