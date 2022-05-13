Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию

Трасса Киев-Харьков, Пирятинский район, село Виктория, АЗС Motto, продают бензин А-95 по 60 грн/л. После заправки 10 литров попросил предоставить чек, который был пробит по РРО и спрятан под стол.

Оператор сказал, что они не выдают чеки, но после нескольких доводов чек все же оказался у меня, и то, что я там увидел, мягко говоря, меня сильно удивило — 395 грн. 70 коп. вместо... 600 грн.



В эти трудные для всех времена некоторые, не имея ни совести, ни страха обманывают людей ради собственной наживы и не могут никак нажраться.

Конечно, разницу в 205 грн мне вернули. Но много ли таких как я, кто не купился на этот обман? Это вопрос риторический.

Была вызвана полиция и написано заявление, надеюсь, что спустить на тормозах эту ситуацию не получится и причастные будут привлечены к ответственности.

Прошу распространять это сообщение, чтобы как можно больше людей узнали о «ГЕРОЕВ» наших времен.

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