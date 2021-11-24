Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения

Интернет завален карикатурами на Зеленского. Их сотни, если не тысячи! Остроумные и издевательские. Пожалуй ни над одним президентом так не ржали, как сейчас ржут над Зеленским. Смеяться над Зеленским начали где-то полгода назад и сейчас стоит сплошной хохот и издевательства. Народ мстит Зеленскому за собственную глупость.

Сразу после победы Зеленского я написал, что, как всякий случайный выскочка, популист, демагог и фрик , он будет не способен к управлению и падение его популярности будет происходить стремительнее, чем у других президентов, по следующей динамике:

1 фаза. Радость, восхищение, обожание — длится до 3 месяцев

2. фаза. Легкое разочарование — с 4 по 7 месяцы власти

3. фаза. Полное разочарование — с 8 до 12 месяц

4. фаза. Раздражение — от 1-го года до 1.5 лет

5. фаза. Ненависть — от 1.5 до 2 года

6. фаза. Смех, анекдоты — от 2 до 2.5 лет

7. фаза. Презрение и отвращение — от 2.5 лет до майдана

Приблизительно все так и произошло. Сейчас заканчивается 6 -я фаза смеха. И впереди Зеленского ждет презрение и отвращение.

Социологи отмечают, что 70% украинцев уже не смотрят видосики Гаранта. А это и есть равнодушие и презрение. Досидеть в этой фазе до конца каденции почти невозможно.

Зеленского будут просто избивать его политические противники, превращая его в отбивную. Собственно, уже начали.

И еще. Фаза смеха обычно начинается при рейтинге 25% и продолжается до 20%. Затем начинается презрение и брезгливость. У Зеленского сейчас как раз 20%, даже чуть ниже.

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