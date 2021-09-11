Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Сегодня США воют по поподу теракта 11 сентября 2011 года, который к слову, вероятно их же спецслужбы и совершили т.к. слишком много нестыковок в официальной версии. Но я не об этом сейчас. Тогда погибло почти 3000 человек. Весь «цивилизованный» мир им подвывает — дескать ужасные террористы совершили ужасное преступление.

А у меня встречный вопрос: а какую плату должны понести США за бомбардировки Югославии, за незаконное вторжение в Ирак, которое к слову было основано на фейковых заявлениях о наличии у Хусейна оружия массового поражения, за разрушение разных стран вследствие майданов и за «случайные» тысячи жертв которые погибли в разное время из-за ошибок американской армии при нанесении ударов в других странах с воздуха?

Когда-то у нашей семьи была знакомая протестантка, с которой у нас были хорошие отношения и вот она решила жениться на парне из США. При этом она позиционировала себя как ультраверующая. И вот я ее спросил: ты же знаешь, что эта страна постоянно вторгается в другие страны и благополучие граждан США построено исключительно на страдании и гибели людей в других странах, которые США разоряет ради личного обогащения (ну, конечно, под лозунгами что США несут демократию всему миру). И ты едешь в страну, где будешь жить за счет страдания и гибели людей в других странах — тебя это не смущает? И она ничтоже сумняшеся тут же ответила, что ей без разницы. И в этот момент я понял глубокое «христианство» американских протестантов и прочих деятелей в США — они с самого начала создания этой страны строили свое благополучие на крови других — начиная с истребления местного населения (имею ввиду индейцев), а потом регулярно вторгаясь в дела других стран, и для них убийства других, страдания других, тех, которые за пределами США, не представляют никакого интереса.

Поэтому когда «цивилизованный» мир подвывает США по поводу жертв 11 сентября и не видит не прекращающихся преступлений этой страны, в ходе которых все время гибнут и страдают люди, то это просто сатанинское лукавство: мы состраждем дескать только сильным и вооруженным, но нам дескать без разницы на гибель и страдания слабых и немощных.

Как-то так у меня воспринимается вся эта тема 11 сентября.

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