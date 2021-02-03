Зеленский сдувается. Следующим президентом Украины будет Разумков

Про растяжку Зеленского между Коломойским и Западом не писал только ленивый. Парень мучается, все время находясь в шпагате, седалище трещит. Но что поделать? Сам, добровольно выбрал такую неудобную позу.

Поведение Зеленского в этой растяжке подчиняется следующей логике:

1.Он уступает Коломойскому практически во всех вопросах, позволяет ему выкачивать бюджетные средства, принимать выгодные для него решения судов, правительства, крышует его от уголовного преследования со стороны НАБУ и т.д.

2.Когда противоречия между требованиями Запада и хотелками Коломойского входят в клинч, то Зеленский старается выхолостить проблему и предложить сурогатное ее решение, ранее согласованное с ИВК.

3.Если Запад не удовлетворяется таким «решением» и ставит вопрос ребром, то Зеленский пугается и реально сдает интересы Коломойского, безаговорочно занимая сторону США. Это и понятно, потому что срабатывает инстинкт самосохранения: с Беней как- то еще можно будет встретиться в Израиле, порешать, договориться, посыпать голову пеплом, дать отступные и т.д. А вот с США, если они показали черную метку, договоритьсяуже будет уже невозможно. Могут и посадить.

4.Зеленский старается имитировать реформы в тех сферах, которые не задевают материальных интересов Коломойского и вообще всего олигархического класса, чтобы понравиться Западу и собственному охлосу.

Скоропостижное изгнание Дубинского из фракции и наглое обращение с китайцами в Мотор-Сич, показало, что команда Байдена сразу ставит в отношениях с Зеленским вопрос ребром, не теряя время на " убеждения«.

А раз так, то для Коломйского актуальным становиться следующий щекотливый вопрос: «А что будет делать Зеленский , когда придет запрос на выдачу Коломойского американскому правосудию, да еще по очень неприятным обвинениям?»

Впрочем, я уже давал на него ответ. И он очень неприятный для ИВК

Кстати, тот очевидный факт, что Зеленский будет послушно, в полном объему и точно в срок выполнять все требования команды Байдена, заставляет местных баронов срочно присупить к операции замены Гаранта, потому что Гарант уже не Гарантирует им ничего.

Парнем, которому слелали предложение, от которого, как говорят, невозможно отказаться, был выбран приятный во всех отношениях, благообразный Разумков. Номенклатурный мальчик весь трясется от страха, но предложение принял. Впрочем, из него такой Гарант, как из говна пуля. Но на безрыбье и Разумков Президент.

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