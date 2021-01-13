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Блоги > Трамп разбудил Америку

Трамп разбудил Америку

Автор: Андрей Головачев
13.01.21 10:32
439
Трамп разбудил Америку

Недавно было аннонсировано выступление Трампа по телеканалу Fox. В сущности, это единственный канал, который, вроде бы, ещё был готов предоставить Трампу эфирное время. Все остальные каналы уже давно отказали Трампу. Однако, обращение к нации так и не состоялось. Fox все-таки отказал Трампу и, напротив, предоставил эфир ......кому? Правильно! Байдену!

Сейчас уже понятно, что корпоратократия (по другому deep state) пошла на сговор и полностью изолировала Президента. В каком-то смысле он похож на императора Николая II, в последние дни своего царствования. Кстати, все кто принимал участие в изоляции Царя, закончили либо плохо, либо трагично.

Согласованная изоляция — это обычный сговор. А при желании это можно трактовать как государственный переворот.

Почему в США оказалось возможной невероятная вещь — полная информационная блокада действующего Президента?

Причины этого следующие:

1. В США нет государственных СМИ, поэтому Трамп не может обратиться к нации через государственные каналы

2. В части социальных сетей отсутствует реальная конкуренция. Доминирование Facebook, Twitter, Google, Apple и Amazon создало условия для сговора , что и произошло.

3. Все крупные СМИ и информационная 5-ка в политическом отношении срослись с истеблишментом, создав феномен корпоратократии , который тотально нарушает свободу слова и легко вводит фактическую цензуру для удержания своей власти над обществом и навязывания ему своих сомнительных ценностей.

Первым, кто подробно описал феномен превращения США в корпоративный фашизм, был политолог Джона Голдберг, который в 2010 г выпустил свой бестселлер «Либеральный фашизм»

Изоляция Трампа вызывает к чему симпатии миллионов людей по всему миру, так-как общество устало от диктата корпоратократии, которая полностью потеряла связь с простыми людьми и живет в своем параллельном мире.

На глазах начинает формироваться миф о Трампе, его популярность феноменально растет.

Поэтому демократы срочно инициирует процедуру импичмента, чтобы Трамп не мог баллотироваться на следующих выборах.

Трамп далеко не ангел, он много делал ошибок и вел себя эксцентрично. Но он решился бросить вызов тотатьно коррумпированной корпоратократии, он, как когда-то Д. Кеннеди, разбудил Америку и дал ей шанс. А это вызывает уважение, ведь мог спокойно и безбедно править два срока и конвертировать свое политическое влияние в миллиарды, как делали Клинтоны, Байдены и др.

Как бы не закончил Трамп его заслуга заключается в том, что он вскрыл нарыв, он обнажил всю ложь об американской демократии, все лицемерие и цинизм о свободе слова и правах людей в США. И с этим надо будет что-то делать. Наивно думать, что после ухода Трампа из политики (или из жизни?), все останется по-прежнему, как при Обаме-Клинтонах. США навсегда потеряли свое лидерство в части соблюдения демократических норм. Сейчас — это опасная, нестабильная, живущая в долг, милитаристская, близкая к авторитаризму страна с сомнительными ценностями Это называется вырождение, обусловленное имперским перенапряжением.

Америка на пороге драматических событий, страна просто беремена гражданской войной. Корпоратократия ещё сможет сдерживать свободное общество, но уже недолго.

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Тэги: США, будущее, Дональд Трамп

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