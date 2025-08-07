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Видео-Новости > Зеленский сделал заявление по Курской операции

Зеленский сделал заявление по Курской операции

Агата Кловская
06.08.25 13:45
296
Зеленский сделал заявление по Курской операции

Курская операция показала, что украинцы будут продолжать защищать свою независимость и заставлять Россию завершить войну. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Фейсбуке в первую годовщину операции в среду, 6 августа.

«Уже больше года Украина проводит активные действия на российской территории — в Курской и Белгородской областях. Украинцам вновь удалось доказать миру, что вполне реально поставить Россию на место и достойно отвечать на её удары», — написал Зеленский.

Он отметил, что Курская операция стала действительно особенной, поскольку разведки мира её не предвидели, а россияне — не ожидали.

«Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и дальше защищать свою независимость и заставлять Россию завершить войну», — подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил каждого солдата, сержанта и офицера и всех, кто был задействован в выполнении задач на Курщине.

«Всем, кто не допустил ещё одного полномасштабного удара России по нашим Сумам и Харьковщине. Защищаем Украину. И помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины», — резюмировал он.

Напомним, ВСУ за сутки уничтожили еще более 1000 оккупантов.

Тэги: Курская область, Владимир Зеленский

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