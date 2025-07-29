Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам

Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам

Александр Панько
29.07.25 14:05
214
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам

На китайский Пекин обрушились аномальные дожди. Их жертвами стали не менее тридцати человек.

Местные синоптики рассказывают, что с 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, после чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, которое расположено в северо-восточном пригороде Пекина.

Позже, 27 июля, приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет.

Власти страны рассказали, что по причине непогоды более 80 тысяч жителей Пекина были переселены в безопасные места.

Указывается, что тремя районами с наибольшим числом переселенных являются Миюнь и Хуайжоу, расположенные на северных окраинах города, а также район Фаншань, находящийся на юго-западе мегаполиса.

Ранее в Гонконге объявили черное предупреждение.

Тэги: Китай, погода, мир, Пекин, погодные условия

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.07.25 16:35

Китайцы назвали возраст, когда происходит резкое старение человека

29.07.25 16:06

Территория Польши за год уменьшилась на 68 гектаров – названа причина

29.07.25 15:31

Из обращения в Украине изымут некогда популярную монету

29.07.25 14:36

Выявлена неожиданная польза омега-3

29.07.25 13:37

В Черновицкой области вновь произошло небольшое землетрясение

29.07.25 13:24

Обстрелы россиян спровоцировали лесные пожары в Харьковской области

29.07.25 13:11

Жертвами авиационного удара России по Беленьковской исправительной колонии стали не менее 17 человек

29.07.25 12:35

В Украине растет потребление электричества – отключения фиксируют в семи областях

29.07.25 12:02

Актуальная ситуация на фронте: сегодняшняя сводка Генштаба ВСУ

29.07.25 09:27

Дипломат оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

28.07.25 14:26

Песков подтвердил, что Путин не спешит встречаться с Трампом

27.07.25 22:02

Трамп заключил большую сделку с ЕС: ключевые тезисы

25.07.25 13:00

Зеленский высказался по поводу возможной встречи с Путиным

25.07.25 09:12

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 047 250 солдат

24.07.25 09:36

Трамп высказался о военной помощи Украине

23.07.25 22:12

Известны первые результаты очередных переговоров Украины и РФ в Стамбуле

23.07.25 19:41

Зеленский высказался о перспективах встречи с Путиным

23.07.25 14:03

Песков намекнул на возможную встречу Зеленского и Путина

22.07.25 14:14

Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ

23.07.25 14:12

В Днепре женщину зарезали возле банкомата

23.07.25 14:03

Песков намекнул на возможную встречу Зеленского и Путина

23.07.25 10:01

В Украине разбился истребитель Mirage-2000

23.07.25 12:02

Медики посоветовали пожилым людям пить козье молоко

24.07.25 09:36

Трамп высказался о военной помощи Украине

25.07.25 13:00

Зеленский высказался по поводу возможной встречи с Путиным

24.07.25 16:20

Ученые поведали об опасности употребления газировки

23.07.25 16:51

Брюс Уиллис: легендарному американскому актеру стало еще хуже

23.07.25 19:41

Зеленский высказался о перспективах встречи с Путиным

23.07.25 15:25

В Ровно завезли тропическую малярию

Фото и Видео
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди