Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам

На китайский Пекин обрушились аномальные дожди. Их жертвами стали не менее тридцати человек.

Местные синоптики рассказывают, что с 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, после чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, которое расположено в северо-восточном пригороде Пекина.

Позже, 27 июля, приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет.

Власти страны рассказали, что по причине непогоды более 80 тысяч жителей Пекина были переселены в безопасные места.

Указывается, что тремя районами с наибольшим числом переселенных являются Миюнь и Хуайжоу, расположенные на северных окраинах города, а также район Фаншань, находящийся на юго-западе мегаполиса.

Ранее в Гонконге объявили черное предупреждение.