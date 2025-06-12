В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось несколько сотен человек

В Индии вблизи аэропорта города Ахмедабад упал пассажирский самолет авиакомпании Air India, который выполнял рейс в Лондон. Об этом сообщает The Time of India.

Сообщается, что авария произошла вскоре после взлета из Международного аэропорта имени Сардара Валлабхбхая Пателя. Самолет упал в районе Мегхани, вызвав масштабный пожар - над местом падения поднялся густой столб дыма, который был виден на несколько километров.

Сообщается, что на борту находились более 100 пассажиров. Однако в СМИ приводятся разные числа. Так, по одним данным, на борту находились 130 пассажиров.

The Times of India пишет, что 290 человек находились на борту самолета на момент крушения, а издание ANI приводит другие данные, мол, самолет перевозил 242 пассажира.

По данным Flightradar24, разбился Boeing 787-8 Dreamliner с регистрационным номером VT-ANB. Авиакомпания Air India уже подтвердила авиакатастрофу и в своем заявлении сообщила, что самолет следовал из индийского города Ахмедабад в международный аэропорт Лондон-Гатвик.

К месту аварии прибыли пожарные, медики и спасательные бригады. По состоянию на данный момент официальной информации о количестве погибших или раненых нет. Также не сообщается о причинах крушения.

Напомним, в США произошла удивительная авиакатастрофа.