На концерте Леди Гаги, который посетило 2 млн человек, предотвратили кровавый теракт

Бразильская полиция предотвратила кровавый теракт, который мог произойти во время концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Террористы планировали взорвать взрывные устройства среди двухмиллионной толпы. Об этом сообщает BBC.

Так, правоохранители задержали подозреваемого в подготовке теракта, а также причастного к этому подростка. Подозреваемые вербовали участников для осуществления подрывов во время концерта. Они распространяли язык ненависти, главным образом против детей, подростков и сообщества ЛГБТК+. Целью теракта было получение популярности в социальных сетях.

Задержали подозреваемых в рамках спецоперации под кодовым названием «Фальшивый монстр», которую развернули после того, как правоохранители обнаружили онлайн-группы, поощрявшие насилие среди подростков.

В рамках масштабной операции по безопасности было задействовано 5000 правоохранителей, а посетители должны были проходить через металлодетекторы. Для обеспечения порядка на мероприятии также использовались дроны и камеры с функцией распознавания лиц.

It’s hard to comprehend just how big American artists are in Brazil. This is Lady Gaga in Rio right nowpic.twitter.com/6C4HAQp15N — Frank Michael Smith (@frankmikesmith) May 4, 2025

Напомним, неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник».