Представлен первый электромобиль Xiaomi

Главное: Компания Xiaomi выпустила свой первый электромобиль. Это седан SU7.
Детали: Известная китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi презентовала свой первый электромобиль. Это седан SU7.
Известно, что он оснащен операционной системой Xiaomi HyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для «умного дома».
Китайцы говорят: «Цель Xiaomi не уступать Porsche и Tesla, создать автомобиль мечты в новую эпоху автомобильной промышленности».
Отмечается, что компания ставила цель создать красивое, легкое в управлении, удобное и безопасное интеллектуальное пространство.
Ожидается, что Xiaomi войдет в пятерку крупнейших производителей автомобилей через пятнадцать-двадцать лет.
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