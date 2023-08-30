Тело в огне (2023): трейлер и дата выхода драматического сериала

Главное: Вышел трейлер сериала «Тело в огне». Премьера состоится на Netflix 8 сентября 2023.

Детали: Вышел трейлер драматического сериала «Тело в огне» со звездой «Бумажного дома»

После убийства офицера полиции и поджога его машины всё внимание приковано к двум другим агентам: девушке офицера и ее любовнику, с которыми погибший состоял в странных отношениях. Основано на реальных событиях.

Премьера сериала «Тело в огне» состоится на Netflix 8 сентября 2023 года.

Трейлер сериала «Тело в огне»: