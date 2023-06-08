Мощный взрыв прогремел в оккупированном Луганске

Главное: В оккупированном Луганске раздались взрывы. Клубы черного дыма видны во всех частях временно оккупированного города, отмечают в соцсетях.

Детали: Во временно оккупированном Луганске в четверг, 8 июня, раздались взрывы. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

Отмечается, что ракетный удар пришелся по промзоне Луганска. Дым поднимается в районе Луганского тепловозостроительного завода имени Октябрьской революции.

В социальных сетях пользователи сообщают, что клубы дыма видны во всех частях Луганска.

«Военный эксперт», так называемый полковник «ЛНР» Виталий Киселев, заявил, что «ВСУ нанесли удар по Луганску дальнобойными ракетами Storm Shadow».

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