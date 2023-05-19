Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Главное: Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Украинский президент выступит на саммите Лиги арабских государств и встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом.

Детали: Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram в пятницу, 19 мая.

«Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры», — написал Зеленский.

Он отметил, что приоритеты Украины — возвращение всех политических заключенных и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление Формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой.

«Еще один приоритет — защита мусульманского сообщества Украины. Вместе с нами — Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, — мусульмане», — резюмировал Зеленский.

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