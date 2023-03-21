Время пребывания оккупантов в Крыму подходит к концу, — ВСУ

Главное: Уничтожение крылатых ракет Калибр — четкий сигнал россиянам, чтобы они уезжали из Крыма, заявила Гуменюк. Это был абсолютно четкий сигнал для россиян о том, что их время пребывания в Крыму подходит к концу.

Детали: Взрывы в Джанкое на севере временно оккупированного Крыма демонстрируют, что российским захватчикам пора покидать украинский полуостров. Об этом 21 марта заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, это был абсолютно четкий сигнал для россиян о том, что их время пребывания в Крыму подходит к концу, и что Вооруженные силы Украины настроены решительно касаемо контрнаступления в ближайшее время.

«Джанкой — это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже очень необходимо выезжать», — сказала Гуменюк.

В тему: В Джанкое прогремели взрывы. Беспилотник уничтожил ракеты «Калибр».