США испытали гиперзвуковое оружие

Главное: США вчера провели испытания компонентов гиперзвукового оружия. Над его созданием работают компании Lockheed Martin и Raytheon.

Детали: США вчера провели испытания компонентов гиперзвукового оружия, пишет Reuters. Ракета была запущена со стартовой площадки на берегу моря в Вирджинии. По данным Пентагона, проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы снаряда. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Над созданием американского гиперзвукового оружия работают компании Lockheed Martin и Raytheon.

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