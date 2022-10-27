Маск внезапно нагрянул в штаб-квартиру Twitter

Главное: Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter. Миллиардер принес туда раковину.

Детали: Основатель компаний Tesla и SpaceХ внезапно нагрянул в штаб-квартиру Twitter. Произошло это на фоне разговоров о том, что уже завтра, 28 октября, он купит социальную сеть за 44 миллиарда долларов.

Бизнесмен принес с собой в офисе в Сан-Франциско раковину, намекнув, что теперь это его проект.

Илон Маск сказал, что преимущество Twitter заключается в том, что социальная сеть расширяет возможности гражданской журналистики, а люди могут распространять новости без предвзятости истеблишмента.

В тему: Стало известно, когда Маск купит Twitter.