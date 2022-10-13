Украина потеряла сразу два военных самолета - Су-24 М и МиГ-29

Главное: 11 и 12 октября были сбиты два украинских военных самолета — СУ-24 М и МиГ-29.

Детали: 11 и 12 октября в Полтавской области упали два украинских самолёта. Об этом заявил глава Полтавской ОВА Лунин. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Минобороны РФ сообщает, что российские средства ПВО сбили Су-27 воздушных сил Украины в Полтавской области.

Позже в командовании Воздушных сил подтвердили потерю одного самолета Су-24 М и МиГ-29.

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