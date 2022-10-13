Программа Кабмина Украины по восстановлению разрушенного жилья не работает, - житель Бородянки

Главное: Житель Бородянки заявил, что программа правительства по восстановлению разрушенного жилья не работает.

Детали: Жители Бородянки, потерявшие жильё из-за боевых действий, заявляют, что программа правительства Украины по восстановлению разрушенного жилья не работает. Об этом сообщил житель Бородянки Александр Пинчук. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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