Киевскую область атаковали дроны-камикадзе

Главное: Дроны-камикадзе атаковали Киевскую область. Зафиксировано три удара.

Детали: В четверг, 13 октября, дроны-камикадзе «Герань» атаковали Киевскую область. Появились подробности.

Как сказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов, было три прилета.

Отмечается, что в результате взрывов произошло возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Макаровский поселковый голова Вадим Токарь подтвердил прилеты, которые фиксировали в 5-12, 5-29 и 5-35.

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