Сбой в iPhone 14 при использовании камеры огорчил пользователей

Главное: В iPhone 14 обнаружили программно-аппаратный сбой. Он происходит при использовании на камеры в сторонних приложениях.

Детали: Пользователи iPhone 14 выкладывают видео программно-аппаратного сбоя, который наблюдается на новых устройствах. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Сообщается, что при использовании на iPhone 14 камеры в сторонних приложениях (к примеру, Instagram) видео начинает сильно дрожать, а модуль камеры начинает сильно трещать. Пользователи предполагают, что треск издает модуль оптической стабилизации в камерном блоке iPhone 14.

Комментариев Apple поводу указанных проблем с iPhone 14 не было.

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