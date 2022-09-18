Новые антистресс-развлечения в Украине: «оторви ногу оккупанту» и игрушечные «кости» россиян

Главное: В украинских кафе предлагают развлечение с «отрываем ног» оккупантам, а в магазинах продают игрушечные «кости» захватчиков.

Детали: В украинских кафетериях посетителей развлекают «отрываем ног оккупантам», а в магазинах продают игрушки в виде импровизированных костей российских военных. Соответствующую информацию, фото и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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