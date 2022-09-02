Американцы считают, что Путин готовит новую атаку на Украину

Главное: Владимир Путин снова перешел к агрессивной риторике по поводу Украины. Американцы считают, что он может нанести новый удар.

Детали: Президент РФ Владимир Путин готовит новое наступление на Украину осенью и зимой. Как считают эксперты американского Института исследования войны, об этом свидетельствует его последняя риторика.

Так, специалисты ISW напомнили, что во время встречи со школьниками в Калининграде он назвал Украину «антироссийским анклавов», который представляет собой экзистенциальную угрозу российскому государству.

Подчеркивается, что аналогичным образом он использовал концепцию антироссийских настроений в своем выступлении 24 февраля, объявив о спецоперации.

Информируется: «Российские силы продолжают реагировать на украинское контрнаступление в Херсонской области, последовательно перебрасывая военные конвои на юг Украины. Эти российские развертывания, вероятно, предназначены для создания условий для пересмотренной операции по захвату Донецкой области, но маловероятно, что российские силы добьются прогресса, необходимого для захвата области к 15 сентября».

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