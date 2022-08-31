Накануне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС россияне якобы задержали «украинских диверсантов»

Главное: В Энергодаре накануне визита миссии МАГАТЭ якобы задержали «украинских диверсантов». Россияне утверждают, что «теракт» готовился специально на время визита миссии МАГАТЭ, «чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность».

Детали: Представитель оккупационных властей в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре накануне миссии МАГАТЭ якобы задержали «украинских диверсантов», собиравшихся «совершить теракт на Запорожской АЭС». Об этом пишет российское пропагандистское информагентство «РИА Новости».

Россияне утверждают, что «теракт» готовился специально на время визита миссии МАГАТЭ, «чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность».

Лица задержанных не показаны, но видно, что они не оказывают сопротивления. Показан и озвучивается список оружия, в том числе карты какого-то объекта.

В тему: Миссия МАГАТЭ успешно приехала в Запорожье.