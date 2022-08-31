Миссия МАГАТЭ успешно приехала в Запорожье

Главное: Миссия МАГАТЭ приехала в Запорожье. Это 19 машин.

Детали: Днем среды, 31 августа, миссия МАГАТЭ, в которую входят его глава Рафаэль Гросси, а также еще тринадцать специалистов, успешно доехала до Запорожья. Об этом передает France24.

Информируется, что это конвой из девятнадцати машин, десять из которых – со знаком ООН.

Миссия планирует пробыть на Запорожской АЭС в Энергодаре, которую контролируют российские военные, с 31 августа по 3 сентября.

В тему: МАГАТЭ хочет организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС.