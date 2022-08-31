В Мариуполе начинаются голодные бунты

Главное: Во временно оккупированном Мариуполе гуманитарной помощью занимается лишь Красный Крест. Когда из-за наплыва желающих он пытался приостановить выдачу, начался бунт.

Детали: Жители временно оккупированного россиянами Мариуполя устроили первый «голодный бунт». Об этом заявил советник главы города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале во вторник, 30 августа.

Он сообщил, что сам инцидент произошел в парке Гурова. По его словам, Красный Крест пытался раздать гуманитарную помощь и это практически единственная возможность получить еду в городе. Сами россйские оккупанты не занимаются поставкой гуманитарки.

«Из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт», — рассказал чиновник.

Андрющенко подчеркнул, что российские захватчики доводят мариупольцев до предела выживания.

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