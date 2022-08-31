Появилось видео эпичного пожара на нефтебазе в Крыму

Главное: В Крыму горит нефтебаза. Появилось видео с места ЧП.

Детали: Около 6 часов утра среды, 31 августа, в аннексированном Россией Крыму вспыхнул пожар на нефтебазе в поселке Красногвардейское. Причина инцидента пока не известна.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Сейчас пламя пытаются потушить спасатели.

Площадь ЧП составляет восемьсот квадратных метров.

В социальных сетях также пишут, что загорелся склад «Мегастрой» и магазин «Доброцен» на улице Дорожной.

В тему: Россияне не пускают в Крым украинцев, пытающихся эвакуироваться.