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Видео-Новости > Появилось видео эпичного пожара на нефтебазе в Крыму

Появилось видео эпичного пожара на нефтебазе в Крыму

Агата Кловская
31.08.22 10:35
359
Появилось видео эпичного пожара на нефтебазе в Крыму

Главное: В Крыму горит нефтебаза. Появилось видео с места ЧП.

Детали: Около 6 часов утра среды, 31 августа, в аннексированном Россией Крыму вспыхнул пожар на нефтебазе в поселке Красногвардейское. Причина инцидента пока не известна.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Сейчас пламя пытаются потушить спасатели.

Площадь ЧП составляет восемьсот квадратных метров.

В социальных сетях также пишут, что загорелся склад «Мегастрой» и магазин «Доброцен» на улице Дорожной.

В тему: Россияне не пускают в Крым украинцев, пытающихся эвакуироваться.

Тэги: Крым, общество, Россия, война, ЧП, регионы, новости Украины

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